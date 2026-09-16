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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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16.09.2026 16:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag fester

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag fester

Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Helvetia Baloise-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 213,20 CHF.

Helvetia Baloise
213.15 CHF 1.69%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 213,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'511 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 213,60 CHF. Bei 212,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 30'625 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie.

Für Helvetia Baloise-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,21 CHF ausgeschüttet werden.

Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 17.09.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,40 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Helvetia Gruppe
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