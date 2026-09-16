Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag freundlich

Um 12:28 Uhr ging es für das Helvetia Baloise-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 213,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'537 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 213,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 212,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 15'913 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2026 markierte das Papier bei 225,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,63 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 16,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,21 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 17.09.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Helvetia Baloise ein EPS in Höhe von 11,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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