Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.09.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Zuletzt konnte die Aktie von Helvetia Baloise zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 213,00 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Helvetia Baloise-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 213,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'537 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 213,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 212,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 15'913 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Am 22.04.2026 markierte das Papier bei 225,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,63 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 16,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,21 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 17.09.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Helvetia Baloise ein EPS in Höhe von 11,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie sinkt: S&P bestätigt Rating "A+" mit stabilem Ausblick
Helvetia Baloise-Aktie leichter: Anleihen über 275 Millionen Franken wird zurückbezahlt
Helvetia Baloise-Aktie in Grün: Finma-Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Versicherungsgesellschaften
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
16:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SLI beginnt Mittwochssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: So performt der SLI mittags (finanzen.ch)