Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,5 Prozent auf 209,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'067 Punkten steht. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 209,00 CHF zu. Bei 207,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 6'582 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 7,77 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 12,25 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,20 CHF.

Helvetia Baloise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2027 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren.

In der Helvetia Baloise-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,77 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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