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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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15.10.2026 12:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Mittag an Fahrt

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Helvetia Baloise zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 208,20 CHF.

Helvetia Baloise
208.40 CHF 1.28%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Helvetia Baloise zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 208,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'026 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 209,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 207,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 17'996 Helvetia Baloise-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 226,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,84 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Mit Abgaben von 11,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,20 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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