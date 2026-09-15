Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Vormittag südwärts

Die Helvetia Baloise-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 210,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'406 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 210,00 CHF. Bei 210,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 1'850 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.

Am 22.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,04 Prozent. Bei 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 12,75 Prozent sinken.

Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,29 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,38 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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