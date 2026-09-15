Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.09.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Vormittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 210,20 CHF nach.
Die Helvetia Baloise-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 210,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'406 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 210,00 CHF. Bei 210,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 1'850 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.
Am 22.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,04 Prozent. Bei 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 12,75 Prozent sinken.
Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,29 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,38 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie sinkt: S&P bestätigt Rating "A+" mit stabilem Ausblick
Helvetia Baloise-Aktie leichter: Anleihen über 275 Millionen Franken wird zurückbezahlt
Helvetia Baloise-Aktie in Grün: Finma-Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Versicherungsgesellschaften
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Vormittag südwärts (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: mittags Pluszeichen im SLI (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SLI aktuell: SLI am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI gibt kräftig nach -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.