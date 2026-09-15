Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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15.09.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Helvetia Baloise. Zuletzt wies die Helvetia Baloise-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 212,40 CHF nach oben.
Um 16:28 Uhr sprang die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 212,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'451 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Helvetia Baloise-Aktie bisher bei 213,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 210,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 37'447 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Am 22.04.2026 markierte das Papier bei 225,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 5,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 13,65 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,29 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 17.09.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,38 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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