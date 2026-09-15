Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 212,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'404 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 212,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 210,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 21'787 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Bei 225,00 CHF markierte der Titel am 22.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 15,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Helvetia Baloise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,27 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,29 CHF belaufen.

Am 17.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Helvetia Baloise veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,38 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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