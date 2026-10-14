Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 204,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'767 Punkten notiert. Bei 204,40 CHF markierte die Helvetia Baloise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 204,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'138 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 10,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 11,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,20 CHF.

Am 17.03.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Helvetia Baloise-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,77 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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