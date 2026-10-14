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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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14.10.2026 12:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag behauptet

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag behauptet

Die Aktie von Helvetia Baloise zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 205,40 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Helvetia Baloise
208.54 CHF 1.35%
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Die Helvetia Baloise-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 205,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'913 Punkten notiert. Die Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf 205,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Helvetia Baloise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 204,20 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 204,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'750 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 226,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 10,32 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,71 Prozent.

Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,20 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Helvetia Gruppe
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