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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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14.09.2026 09:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Montagvormittag nordwärts

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Montagvormittag nordwärts

Die Aktie von Helvetia Baloise zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 212,80 CHF.

Helvetia Baloise
213.02 CHF 1.02%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 212,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'582 Punkten liegt. Die Helvetia Baloise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 213,20 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 211,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'671 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 225,00 CHF markierte der Titel am 22.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 5,73 Prozent Luft nach oben. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 13,82 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Helvetia Baloise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,27 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,29 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,38 CHF je Aktie in den Helvetia Baloise-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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