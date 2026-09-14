Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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14.09.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Helvetia Baloise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 212,80 CHF zu.
Das Papier von Helvetia Baloise legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 212,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'598 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 214,00 CHF. Bei 211,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 28'661 Helvetia Baloise-Aktien.
Am 22.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF an. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 5,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 13,82 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,29 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 vorlegen.
In der Helvetia Baloise-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,38 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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