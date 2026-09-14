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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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14.09.2026 12:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag im Aufwind

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag im Aufwind

Die Aktie von Helvetia Baloise zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 213,00 CHF.

Helvetia Baloise
212.59 CHF 0.81%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 213,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'624 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 214,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 211,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 17'727 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (225,00 CHF) erklomm das Papier am 22.04.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 13,90 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,29 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Helvetia Baloise 9,27 CHF aus.

Voraussichtlich am 17.09.2026 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

In der Helvetia Baloise-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,38 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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