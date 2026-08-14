Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 214,40 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Die Helvetia Baloise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 215,00 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 214,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 858 Helvetia Baloise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (225,00 CHF) erklomm das Papier am 22.04.2026. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 4,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 14,46 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,27 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,50 CHF.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.09.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,50 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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