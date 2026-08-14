Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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14.08.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Freitagnachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Zuletzt ging es für das Helvetia Baloise-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 215,20 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 215,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'266 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 216,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 214,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 19'757 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,55 Prozent. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 183,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,78 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,27 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,50 CHF.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.09.2026 terminiert.
Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,50 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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