Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zieht am Mittag an

Das Papier von Helvetia Baloise legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 215,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'379 Punkten liegt. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 215,80 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 214,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'913 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Bei 225,00 CHF markierte der Titel am 22.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 4,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 17,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Helvetia Baloise-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,50 CHF ausgeschüttet werden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Helvetia Baloise wird am 17.09.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,50 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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