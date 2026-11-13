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13.11.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Vormittag
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 229,00 CHF zu.
Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 229,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'211 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Helvetia Baloise-Aktie bisher bei 230,00 CHF. Bei 230,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'609 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 230,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (183,40 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 24,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,20 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Am 17.03.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,77 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Helvetia Baloise am 13.11.2026
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