Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 230,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'236 Punkten notiert. Die Helvetia Baloise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 230,80 CHF. Mit einem Wert von 230,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 33'225 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2026 auf bis zu 230,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,17 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,40 Prozent.

Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,20 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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