Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise legt am Freitagmittag zu

Die Helvetia Baloise-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 230,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'280 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 230,40 CHF zu. Bei 230,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 18'311 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 230,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2026). Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 0,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,20 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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