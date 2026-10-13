Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Dienstagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 205,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Helvetia Baloise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 206,00 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 204,40 CHF. Bisher wurden heute 7'327 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 226,60 CHF erreichte der Titel am 17.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 12,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,20 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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