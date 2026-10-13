Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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13.10.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Helvetia Baloise-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 205,00 CHF nach oben.
Das Papier von Helvetia Baloise konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 205,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'732 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Helvetia Baloise-Aktie bisher bei 206,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 204,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37'407 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Am 17.09.2026 markierte das Papier bei 226,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Abschläge von 10,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,20 CHF aus.
Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,77 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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