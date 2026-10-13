Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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13.10.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 206,00 CHF.
Das Papier von Helvetia Baloise konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 206,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'881 Punkten steht. Bei 206,80 CHF markierte die Helvetia Baloise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 204,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 19'217 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 17.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,00 Prozent Plus fehlen der Helvetia Baloise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,40 CHF ab. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 12,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,20 CHF belaufen.
Helvetia Baloise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2027 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,77 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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