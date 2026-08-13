Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Das Papier von Helvetia Baloise legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 216,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'421 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Helvetia Baloise-Aktie bisher bei 216,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 215,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 2'826 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 4,17 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Mit einem Kursverlust von 15,09 Prozent würde die Helvetia Baloise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,50 CHF aus.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Helvetia Baloise wird am 17.09.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,50 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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