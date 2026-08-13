Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Helvetia Baloise konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 216,00 CHF.
Das Papier von Helvetia Baloise legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 216,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'421 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Helvetia Baloise-Aktie bisher bei 216,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 215,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 2'826 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 4,17 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Mit einem Kursverlust von 15,09 Prozent würde die Helvetia Baloise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,50 CHF aus.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Helvetia Baloise wird am 17.09.2026 gerechnet.
Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,50 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie sinkt: S&P bestätigt Rating "A+" mit stabilem Ausblick
Helvetia Baloise-Aktie leichter: Anleihen über 275 Millionen Franken wird zurückbezahlt
Helvetia Baloise-Aktie in Grün: Finma-Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Versicherungsgesellschaften
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
13.08.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Donnerstagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SIX-Handel SLI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Helvetia Baloise von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Handel in Zürich: SLI nachmittags freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Helvetia Baloise am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.