Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Donnerstagnachmittag höher

Die Helvetia Baloise-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 215,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'472 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 216,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 215,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 27'742 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (225,00 CHF) erklomm das Papier am 22.04.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,55 Prozent hinzugewinnen. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 14,78 Prozent wieder erreichen.

Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,50 CHF aus.

Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 17.09.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,50 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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