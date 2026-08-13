Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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13.08.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 215,00 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 215,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. Die Helvetia Baloise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 216,80 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 215,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 13'873 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 4,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Abschläge von 14,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,50 CHF.
Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q2 2026 wird am 17.09.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,50 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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