Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Helvetia Baloise zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 229,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'274 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Helvetia Baloise-Aktie sogar auf 230,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 229,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 41'049 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 230,20 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 0,35 Prozent niedriger. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,20 CHF aus.

Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Helvetia Baloise wird am 17.03.2027 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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