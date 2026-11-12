|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.11.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Helvetia Baloise. Zuletzt sprang die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 229,40 CHF zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Helvetia Baloise zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 229,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'274 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Helvetia Baloise-Aktie sogar auf 230,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 229,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 41'049 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 230,20 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 0,35 Prozent niedriger. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,20 CHF aus.
Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Helvetia Baloise wird am 17.03.2027 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
12.11.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Helvetia und TCS setzen ihre erfolgreiche Partnerschaft fort und bauen das Angebot aus (EQS Group)
|
04.11.26
|SLI aktuell: SLI zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Handel in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Helvetia Baloise am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.