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12.11.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Donnerstagmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Zuletzt konnte die Aktie von Helvetia Baloise zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 228,60 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 228,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'352 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 230,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 229,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 21'423 Helvetia Baloise-Aktien.
Bei 230,20 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,70 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Mit Abgaben von 19,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,20 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Helvetia Baloise am 12.11.2026
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