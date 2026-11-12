Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 228,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'352 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 230,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 229,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 21'423 Helvetia Baloise-Aktien.

Bei 230,20 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,70 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Mit Abgaben von 19,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,20 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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