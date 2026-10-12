Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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12.10.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verteuert sich am Montagvormittag
Die Aktie von Helvetia Baloise zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Helvetia Baloise legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 204,40 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 204,40 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'634 Punkten liegt. Die Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf 204,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 204,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'922 Helvetia Baloise-Aktien.
Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,86 Prozent. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 183,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,27 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,19 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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