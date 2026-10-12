Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verteuert sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr stieg die Helvetia Baloise-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 204,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'668 Punkten steht. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 205,20 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 204,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 46'762 Helvetia Baloise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (226,60 CHF) erklomm das Papier am 17.09.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,64 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 10,45 Prozent würde die Helvetia Baloise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,19 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,79 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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