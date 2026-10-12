Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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12.10.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Montagmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Zuletzt konnte die Aktie von Helvetia Baloise zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 204,00 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Helvetia Baloise-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 204,00 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'579 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf 205,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 204,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 29'314 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Am 17.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 11,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Abschläge von 10,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,19 CHF aus.
Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,79 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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