Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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12.08.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Vormittag gestärkt
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Helvetia Baloise konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 215,20 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Helvetia Baloise zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 215,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'466 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 215,60 CHF. Bei 214,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'617 Helvetia Baloise-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,55 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,50 CHF.
Helvetia Baloise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 17.09.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,50 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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