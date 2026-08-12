Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 215,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'386 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf 216,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 214,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 36'192 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.

Am 22.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,36 Prozent. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 14,94 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,50 CHF aus.

Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 17.09.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,50 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie

Helvetia Baloise-Aktie sinkt: S&P bestätigt Rating "A+" mit stabilem Ausblick

Helvetia Baloise-Aktie leichter: Anleihen über 275 Millionen Franken wird zurückbezahlt

Helvetia Baloise-Aktie in Grün: Finma-Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Versicherungsgesellschaften