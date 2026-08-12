Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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12.08.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise macht am Mittwochnachmittag Boden gut
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 215,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 215,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'386 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf 216,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 214,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 36'192 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.
Am 22.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,36 Prozent. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 14,94 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,50 CHF aus.
Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 17.09.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,50 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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