Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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12.08.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Mittag gestärkt
Die Aktie von Helvetia Baloise zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 215,40 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Helvetia Baloise-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 215,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'408 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 215,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 214,80 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23'734 Stück gehandelt.
Am 22.04.2026 markierte das Papier bei 225,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Helvetia Baloise-Aktie 4,46 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 17,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,50 CHF.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.09.2026 terminiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,50 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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