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11.11.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 225,20 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 225,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'166 Punkten steht. Im Tief verlor die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 224,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'479 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,80 CHF an. 1,60 Prozent Plus fehlen der Helvetia Baloise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 22,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,20 CHF je Aktie ausschütten.
Am 17.03.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,77 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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