Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 225,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'166 Punkten steht. Im Tief verlor die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 224,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'479 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,80 CHF an. 1,60 Prozent Plus fehlen der Helvetia Baloise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 22,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,20 CHF je Aktie ausschütten.

Am 17.03.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,77 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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