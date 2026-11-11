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11.11.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Anleger schicken Helvetia Baloise am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 226,00 CHF nach.
Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 226,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'156 Punkten steht. In der Spitze fiel die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 224,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 225,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 33'595 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 228,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). 1,24 Prozent Plus fehlen der Helvetia Baloise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,85 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Helvetia Baloise-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,20 CHF ausgeschüttet werden.
Am 17.03.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Helvetia Baloise am 11.11.2026
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