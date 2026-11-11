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11.11.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verliert am Mittag
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 225,20 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 225,20 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'103 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 224,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'140 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 228,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie.
Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,20 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Helvetia Baloise wird am 17.03.2027 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Helvetia Baloise am 11.11.2026
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