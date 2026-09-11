Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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11.09.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Helvetia Baloise. Das Papier von Helvetia Baloise legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 210,20 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Helvetia Baloise-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 210,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'463 Punkten liegt. Die Helvetia Baloise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 210,60 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 210,20 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'405 Stück gehandelt.
Am 22.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 225,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,04 Prozent hinzugewinnen. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,29 CHF je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 17.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,38 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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