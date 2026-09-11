Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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11.09.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise reagiert am Freitagnachmittag positiv
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 211,80 CHF zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 211,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'483 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Helvetia Baloise-Aktie sogar auf 213,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 210,20 CHF. Bisher wurden heute 42'346 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.
Am 22.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 225,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Kursplus von 6,23 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,40 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 15,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,29 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 17.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,38 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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