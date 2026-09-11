Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Das Papier von Helvetia Baloise konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 212,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'519 Punkten liegt. Bei 212,80 CHF erreichte die Helvetia Baloise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 210,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 24'808 Helvetia Baloise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 16,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,29 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,38 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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