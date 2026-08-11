Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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11.08.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Helvetia Baloise zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 217,60 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Zum Vortag unverändert notierte die Helvetia Baloise-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 217,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'610 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie zog in der Spitze bis auf 218,00 CHF an. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 217,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 217,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'923 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (225,00 CHF) erklomm das Papier am 22.04.2026. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 3,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 183,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF je Aktie ausschütten.
Am 17.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,23 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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