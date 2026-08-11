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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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11.08.2026 16:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag billiger

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag billiger

Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 215,40 CHF.

Helvetia Baloise
216.42 CHF 0.17%
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Die Helvetia Baloise-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 215,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'571 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Helvetia Baloise-Aktie bei 215,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 217,00 CHF. Der Tagesumsatz der Helvetia Baloise-Aktie belief sich zuletzt auf 32'652 Aktien.

Bei einem Wert von 225,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,46 Prozent. Bei 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 17,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,50 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.

Am 17.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Helvetia Baloise veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Helvetia Baloise ein EPS in Höhe von 11,23 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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