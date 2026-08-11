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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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11.08.2026 12:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Mittag tiefer

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Der Helvetia Baloise-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 215,60 CHF.

Helvetia Baloise
216.42 CHF 0.17%
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Um 12:28 Uhr ging es für die Helvetia Baloise-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 215,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'535 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 215,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 217,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'321 Helvetia Baloise-Aktien.

Am 22.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF. 4,36 Prozent Plus fehlen der Helvetia Baloise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 183,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,50 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,23 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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