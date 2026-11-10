Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag höher

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Helvetia Baloise zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 225,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'158 Punkten tendiert. Bei 225,80 CHF erreichte die Helvetia Baloise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 3'346 Stück.

Bei 228,80 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Helvetia Baloise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,27 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,20 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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