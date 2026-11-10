Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise reagiert am Nachmittag positiv

Um 16:28 Uhr ging es für das Helvetia Baloise-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 226,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'142 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 227,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,20 CHF. Der Tagesumsatz der Helvetia Baloise-Aktie belief sich zuletzt auf 27'737 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 228,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 19,14 Prozent sinken.

Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,20 CHF je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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