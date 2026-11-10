Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagmittag gefragt

Im SIX SX-Handel gewannen die Helvetia Baloise-Papiere um 12:28 Uhr 1,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'172 Punkten tendiert. Bei 226,80 CHF markierte die Helvetia Baloise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 225,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 13'016 Stück.

Bei 228,80 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 0,88 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Mit einem Kursverlust von 19,14 Prozent würde die Helvetia Baloise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,20 CHF. Im Vorjahr hatte Helvetia Baloise 9,27 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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