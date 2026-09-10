Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.09.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Donnerstagvormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Zuletzt konnte die Aktie von Helvetia Baloise zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 209,40 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 209,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'553 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 209,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 208,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'807 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 7,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,40 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie.
Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,29 CHF je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 17.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,38 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie sinkt: S&P bestätigt Rating "A+" mit stabilem Ausblick
Helvetia Baloise-Aktie leichter: Anleihen über 275 Millionen Franken wird zurückbezahlt
Helvetia Baloise-Aktie in Grün: Finma-Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Versicherungsgesellschaften
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Donnerstagvormittag (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittwochmittag in Rot (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SLI aktuell: SLI am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Start steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Entscheid: SMI und DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt sowie der der deutsche Leitindex rutschen im Donnerstagshandel etwas ab. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.