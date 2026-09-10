Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Donnerstagvormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 209,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'553 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 209,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 208,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'807 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 7,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,40 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie.

Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,29 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 17.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,38 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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