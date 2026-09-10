Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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10.09.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Helvetia Baloise legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 209,20 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 209,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'435 Punkten notiert. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 210,20 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 208,80 CHF. Der Tagesumsatz der Helvetia Baloise-Aktie belief sich zuletzt auf 26'664 Aktien.
Am 22.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,29 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,38 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Helvetia Baloise am 10.09.2026
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