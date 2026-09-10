Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.09.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise macht am Mittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Zuletzt sprang die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 209,00 CHF zu.
Die Helvetia Baloise-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 209,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'506 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 209,60 CHF. Bei 208,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Helvetia Baloise-Aktie belief sich zuletzt auf 9'091 Aktien.
Am 22.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF. 7,66 Prozent Plus fehlen der Helvetia Baloise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 183,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,25 Prozent würde die Helvetia Baloise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,29 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.09.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,38 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie sinkt: S&P bestätigt Rating "A+" mit stabilem Ausblick
Helvetia Baloise-Aktie leichter: Anleihen über 275 Millionen Franken wird zurückbezahlt
Helvetia Baloise-Aktie in Grün: Finma-Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Versicherungsgesellschaften
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
12:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise macht am Mittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Donnerstagvormittag (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SLI aktuell: SLI am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: SMI und DAX fallen zurück -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendiert am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.