Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise macht am Mittag Boden gut

Die Helvetia Baloise-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 209,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'506 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 209,60 CHF. Bei 208,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Helvetia Baloise-Aktie belief sich zuletzt auf 9'091 Aktien.

Am 22.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF. 7,66 Prozent Plus fehlen der Helvetia Baloise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 183,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,25 Prozent würde die Helvetia Baloise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,29 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.09.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,38 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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