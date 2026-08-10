Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag schwächer

Die Helvetia Baloise-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 216,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'537 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Helvetia Baloise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 215,60 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 216,60 CHF. Bisher wurden heute 1'786 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.

Am 22.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF an. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 3,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 183,40 CHF am 09.03.2026. Abschläge von 15,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,50 CHF.

Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 17.09.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,23 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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