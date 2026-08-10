Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Die Helvetia Baloise-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 216,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'505 Punkten liegt. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 217,60 CHF zu. Das bisherige Tagestief markierte Helvetia Baloise-Aktie bei 215,60 CHF. Mit einem Wert von 216,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 30'622 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (225,00 CHF) erklomm das Papier am 22.04.2026. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 3,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 15,41 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,50 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Helvetia Baloise 9,27 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.09.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,23 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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