Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Montagmittag mit Verlusten

Um 12:28 Uhr fiel die Helvetia Baloise-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 216,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'540 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 215,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 216,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 17'468 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 17,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,50 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.09.2026 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,23 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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